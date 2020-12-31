ГСЧС предупредила о повышении уровня воды на реках Закарпатья

В нижнем течении Боржавы возможен начальный выход воды на пойму.

ГСЧС предупредила о повышении уровня воды на реках Закарпатья
Фото: ТСН

В течение ближайших суток на реках Закарпатской области ожидается повышение уровня воды.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"31 декабря - 1 января на реках Закарпатья ожидается возобновление повышения уровней воды на 0,5-1,5 м над текущими уровнями, без негативных последствий. В нижнем течении Боржавы возможен начальный выход воды на пойму", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне из-за сильных дождей на западе Украины произошли сильные подтопления. Погибли три человека, подтопило более 10 тысяч домов.

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