Хорватию всколыхнуло новое, более мощное землетрясение

Часть Загреба остается обесточенной.

Хорватию всколыхнуло новое, более мощное землетрясение

В Хорватии произошло новое мощное землетрясение магнитудой в 6,2 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает RTL.

Землетрясение произошло 29 декабря около 12:20 по местному времени и продолжалось более 20 секунд.

Было зафиксировано несколько толчков. Самый сильный из них - в 6, 2 балла по шкале Рихтера.

Землетрясение ощущалось на всей территории страны. Эпицентр еще не определили.

Часть столицы Хорватии - Загреба остается обесточенной. Люди вышли из домов на улицу.

Пока нет точных данных о пострадавших.

Напомним, вчера в центральной части Хорватии произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла. Эпицентр землетрясения зафиксировали вблизи города Сисак, в 51 километре к юго-востоку от Загреба, на глубине 5 километров.

22 марта во время землетрясения в Хорватии обрушилась крыша столичного собора. Тогда в Загребе погиб 15-летний подросток. Глубина эпицентра составила 10 км. Первый сильный толчок ощущался в течение примерно 10 секунд, затем последовали несколько афтершоков. Толчки ощущались в соседних Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Словении и Австрии.

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