Умер французский модельер Пьер Карден

Во вторник, 29 декабря, на 98-м году жизни скончался известный французский модельер итальянского происхождения Пьер Карден.

Об этом сообщает издание AFP.

Карден умер в больнице в коммуне Нейи-сюр-Сен в департаменте О-де-Сен, на западной окраине Парижа.

Причины смерти не уточняются.

Пьер Карден родился в Италии, но когда ему было два года, его семья переехала во Францию. В 1940-х годах Карден работал в модных домах Жанны Пакен, Эльзы Скиапарелли и Кристиана Диора. В 1950 году Карден открыл собственный модный дом.

Карден известен своими стилями "авангард" и "космос". Его модели принципиально отличались от популярного в то время стиля "нью-лук". Карден предпочитал геометрическую форму, а также его одежде присущ свободный крой с четкими деталями и большими пуговицами.

Карден стал первым кутюрье, избранным членом Французской академии изящных искусств.

В 1999 году Карден был награжден украинским орденом "За заслуги" III степени за весомый вклад в укрепление украинско-французских отношений путем народной дипломатии.