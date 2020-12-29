Суд оставил "луцкого террориста" под арестом до февраля

Максиму Кривошу инкриминируют захват заложников.

Суд оставил "луцкого террориста" под арестом до февраля
Фото: скрін трансляції

Луцкий горрайонный суд Волынской области продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Максиму Кривошу, подозреваемому в захвате автобуса с заложниками в Луцке 21 июля.

Об этом сообщается на сайте суда.

"29 декабря 2020 года следственным судьей Луцкого горрайонного суда Волынской области Игорем Ясельским была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования, то есть до 2 февраля 2021 года включительно, подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 147, ч .1 ст. 258, ст. 348, ч.1 2 ст. 263, ч.2 ст. 263 Уголовного кодекса, а именно: захват заложников, террористический акт, покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием и взрывными устройствами", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 июля этого года Максим Кривош около 10 часов удерживал 13 человек в автобусе в центре Луцка, после чего сдался правоохранителям. До этого президент Владимир Зеленский выложил на своей странице в Facebook видео, которого от него требовал террорист. Запись после освобождения заложников удалили.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщал, что Кривоша отправят на психологическую экспертизу.

23 июля Луцкий горрайонный суд избрал Кривошу меру пресечения - два месяца содержания под стражей без права внесения залога. Ему также предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258 (террористический акт), ст. 263 (незаконное обращение с оружием и взрывными устройствами), ст. 348 (покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса.

30 июля Кривош объявил голодовку, протестуя против условий содержания его в СИЗО.

23 ноября суд поместил Кривоша в психиатрическую больницу во Львове.

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