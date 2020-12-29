В Волынской области на предприятии сотрудник убил коллегу струей воды из моечного аппарата

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В Гороховском районе Волынской области мужчина погиб на производстве. Во время конфликта его убили струей воды из моечного аппарата.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Тело погибшего 42-летнего мужчины нашли на территории одного из предприятий.

"По подозрению в совершении умышленного убийства полицейские задержали 53-летнего жителя района, рабочего предприятия. Следователи выяснили, что мужчина во время конфликта с погибшим направил ему в лицо струю воды из моющего аппарата, которая попала в рот, что повлекло смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.

Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. После объявления ему подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику изберут меру пресечения.

Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Как сообщалось, в ноябре в Станице Луганской военнослужащий убил сослуживца и пытался замаскировать убийство под суицид.