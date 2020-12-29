В Киеве за сутки обнаружили 953 больных ковидом
Выздоровели 556 человек, умер 21 пациент с коронавирусом.
За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтверждено 953 новых случая коронавирусной болезни, выздоровели 556 человек, 21 - умер.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком (287), Днепровском (141), Святошинском (107) районах.
Среди заболевших 542 женщины в возрасте от 18 до 91 года, 350 мужчин от 18 до 87 лет, 26 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.
Заболел также 31 медик. В больницы госпитализированы 57 пациентов.
Всего за период пандемии в столице подтверждено 109 008 случаев COVID-19. Преодолели коронавирус 38 017 жителей столицы, от осложнений болезни умерли 1 875 киевлян.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине обнаружили менее 7 тыс. новых больных ковидом, более 16 тыс. человек выздоровели. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Одесской, Полтавской, Львовской и Запорожской областях.