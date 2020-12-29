В Киеве за сутки обнаружили 953 больных ковидом

Выздоровели 556 человек, умер 21 пациент с коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтверждено 953 новых случая коронавирусной болезни, выздоровели 556 человек, 21 - умер.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком (287), Днепровском (141), Святошинском (107) районах.

Среди заболевших 542 женщины в возрасте от 18 до 91 года, 350 мужчин от 18 до 87 лет, 26 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Заболел также 31 медик. В больницы госпитализированы 57 пациентов.

Всего за период пандемии в столице подтверждено 109 008 случаев COVID-19. Преодолели коронавирус 38 017 жителей столицы, от осложнений болезни умерли 1 875 киевлян.