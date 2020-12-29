В Украине обнаружили менее 7 тыс. новых больных ковидом и более 16 тыс. выздоровевших

В течение 28 декабря в Украине проведено 25 965 ПЦР-тестов и обнаружено 6 988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 324 ребенка и 337 медработников. В то же время выздоровели 16 106 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.

За минувшие сутки госпитализированы 1 298 пациентов, зафиксировано 232 связанных с коронавирусом летальных случая.

За все время пандемии в Украине заболело 1 037 362 человека. 681 835 людям удалось побороть болезнь, 18 081 человек по причине коронавируса умер.

Напомним, Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин от COVID-19, кроме РоSSии.

Вчера украинский Минздрав утвердил требования к вакцине против коронавируса.