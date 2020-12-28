Вследствие урагана "Белла" в Италии погибли два человека

В Италии вследствие непогоды погибли два человека, еще несколько получили травмы. Об этом сообщает ANSA.

Так, на Сардинии погиб 54-летний спасатель при попытке починить электрокабель, оборвавшийся из-за непогоды.

76-летний бездомный умер в больнице Милана после того, как его нашли в сугробе на западной окраине столицы Ломбардии.

В Милане женщину ранил фонарный столб, опрокинутый штормом, а в Риме мужчину доставили в больницу после того, как его ударило поваленное ветром дерево. Также в Риме водитель пострадал после того, как дерево упало на его автомобиль.

Гололедица, мороз, сильный ветер, дожди и снежные бури вызвали нарушения в ряде регионов страны. Милан, Турин и Геную засыпало снегом. На автострадах между Лигурией и Пьемонтом было нарушено движение транспорта. Существовал риск лавин в Валь-д'Аоста и приливов в прибрежных морях на Сардинии.

Также было приостановлено паромное сообщение с островами Эльба и Капрая.

Вчера в Нидерландах объявили желтый уровень опасности из-за шторма "Белла". По причине сильного ветра по всей стране затруднено движение общественного транспорта, на улицах много поваленных деревьев, разбитых машин.

Из-за непогоды тысячи домов на северо-западе Франции остались без электроэнергии.