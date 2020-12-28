В этом году в Украине родились Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Золушка, Шанель

Министерство юстиции подготовило статистику самых популярных имен, которыми украинцы называли своих новорожденных детей в 2020 году.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

"В 2020 году некоторые из молодых родителей решили проявить оригинальность в выборе имени для своего новорожденного ребенка", - отмечается в сообщении.

Так, наиболее редкими именами среди мальчиков в этом году стали Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев , Князь, Принц, Парижан.

Среди девочек встречались такие имена, как Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Квитка, Шанель, Нева.

Большинство родителей все же отдавали предпочтение традиционным именам. Среди мальчиков в 2020 году больше всего родилось Артемов, Андреев, Богданов, Владиславов, Владимиров, Даниилов, Дмитриев. Среди женских имен наиболее популярными были имена Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория.

Напомним, в 2018 году в Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает запретить родителям давать своим детям имена, которые "оскорбляют общественную мораль", и называть младенцев Янукович и Золушка. Предлагалось запретить давать ребенку имя и менять его на составленное из названий неодушевленных предметов, придуманных персонажей, географических названий, титулов, болезней, аббревиатур; одновременно букв, символов и цифр; нецензурной лексики и тому подобное.

Однако этот законопроект не одобрили. Такой проект также пытались ввести в 2014 году.

В феврале глава Минюста Денис Малюська заявил, что на данный момент в Украине не существует ограничений на присвоение имени ребенку. Он отметил, что уже неоднократно слышал опасения со стороны общественности, что Минюст может запретить родителям называть детей необычными именами, однако сам считает такие запреты консервативным подходом.

"Мое личное мнение: если родители хотят назвать ребенка Z148, то имеют на это право, и это нормально", - заявил Малюська.