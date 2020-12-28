МОН назвало дату регистрации на пробное ВНО-2021

Зарегистрироваться можно с 5 по 19 января, тестирования состоятся 10 апреля.

Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании 2021 года начнется 5 января и продлится до 19 января включительно. Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно будет на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

Об этом информирует пресс-служба Министерства образования и науки.

"Из-за эпидемиологических угроз в 2021 году каждый участник / каждая участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Тестирование по всем предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится 10 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Результаты пробного ВНО 2021 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе определения результатов на сайте УЦОКО, будут обнародованы на их информационных страницах 16 апреля.

Стоимость пробного ВНО в 2021 году будет отличаться по регионам и колебаться в пределах от 195 до 255 грн. Разницу в стоимости объясняют особенностями организации пробного ВНО, в частности стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемым количеством тестов и тому подобное.

В то же время в 2021-м участники пробного ВНО будут иметь дополнительные возможности, сообщают в министерстве. Так, каждый участник / каждая участница сможет загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021 и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальный сервис для определения результатов.

Кроме того, Украинский центр оценивания качества образования и ГС "Освіторія" при поддержке МФ «Возрождение» подготовят официальные видеокомментарии к задачам пробного ВНО-2021: эксперты УЦОКО подробно проанализируют каждое задание и посоветуют, как получить высший балл на ВНО.

Ранее в МОН предложили брать плату за сдачу ВНО по дополнительным предметам.

Как сообщалось, выпускников, завершающих получение полного общего среднего образования в 2021 году, из-за распространения коронавируса могут освободить от обязательной государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.