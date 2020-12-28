Разбойник, который грабил женщин в Голосеевском районе Киева, получил 10,5 лет лишения свободы

Жертвами нападавшего стали пять женщин в возрасте от 66 до 77 лет.

Разбойник, который грабил женщин в Голосеевском районе Киева, получил 10,5 лет лишения свободы
Фото: badnews.org.ru

При поддержке публичного обвинения Киевской местной прокуратуры №1 судом объявлен обвинительный приговор мужчине, который совершал разбойные нападения на женщин в Голосеевском районе столицы. Злоумышленник приговорен к 10 годам и шести месяцам лишения свободы.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что 28-летний обвиняемый в течение июня-июля 2019 года нападал на потерпевших в безлюдных местах, подъездах и лифтах домов, где те жили.

Жертвами нападавшего стали пять женщин в возрасте от 66 до 77 лет.

"Злоумышленник наносил удары женщинам, и пользуясь их беспомощным состоянием, отбирал у них золотые украшения и другие ценные вещи, которые в дальнейшем сдавал в местные ломбарды. В результате неправомерных действий нападающий нанес материальный ущерб потерпевшим на сумму более 54 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Обвиняемый оставлен под стражей до вступления приговора в законную силу.

Напомним, в феврале суд отпустил под домашний арест подозреваемого в организации серии разбойных нападений в Киевской области.

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