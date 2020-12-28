В Кривом Роге обвалился заброшенный дом, есть погибший

Также из-под завалов извлекли мужчину в сознании.

В Кривом Роге обвалился заброшенный дом, есть погибший
Фото: 1kr.ua

В Кривом Роге ночью 28 декабря в заброшенном доме, расположенном в металлургическом районе города, произошло обрушение. Спасатели нашли под завалами тело мужчины.

Об этом сообщает 1kr.ua.

По предварительной информации, между первым этажом здания и подвалом провалился пол. Данные о пострадавших уточняются. Под завалами могут находиться еще несколько человек.

На месте работают спасатели, медики и правоохранители.

В ГСЧС уточнили, что из-под завалов также был извлечен мужчина в сознании. Он был доставлен в больницу. Состояние пострадавшего - средней тяжести.

Напомним, в декабре в Кривом Роге в частном жилом доме обрушился потолок кухни. Под завалами оказался ребенок, который, к счастью, серьезных травм не получил.

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