В Украине за сутки зафиксировано 4 385 новых случаев ковида, 7 191 пациент выздоровел

За сутки в Украине зафиксировано 4 385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 196 детей и 141 медработник.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 1 588 человек. 75 пациентов умерли. 7 191 человек выздоровел. Отмечается, что за минувшие сутки было проведено 15 332 тестирования, в частности, методом ПЦР - 12 225, методом ИФА - 3 107.

За все время пандемии в Украине ковидом заболели 1 030 374 человека. 665 729 человек выздоровели. От осложнений заболевания умерли 17 849 пациентов. Всего было проведено 5 485 214 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.

Статистика в регионах:

г. Киев - 108 055 случаев;

- 108 055 случаев; Винницкая область - 22 008 случаев;

Волынская область - 32 537 случаев;

Днепропетровская область - 57 196 случаев;

Донецкая область - 35 188 случаев;

Житомирская область - 38 545 случаев;

Закарпатская область - 27 879 случаев;

Запорожская область - 52 175 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 894 случая;

Киевская область - 57 614 случаев;

Кировоградская область - 8234 случая;

Луганская область - 10 013 случаев;

Львовская область - 60 005 случаев;

Николаевская область - 29 878 случаев;

Одесская область - 69134 случая;

Полтавская область - 34 843 случая;

Ровенская область - 40 332 случая;

Сумская область - 40 129 случаев;

Тернопольская область - 33 540 случаев;

Харьковская область - 67 991 случай;

Херсонская область - 17 193 случая;

Хмельницкая область - 38 408 случаев;

Черкасская область - 37 856 случаев;

Черновицкая область - 39 515 случаев;

Черниговская область - 29 212 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 27 декабря во всех странах Евросоюза началась массовая вакцинация от ковида. Украинские власти ведут переговоры с Индией, Великобританией, Францией и многими другими странами, чтобы ускорить поставки вакцины против COVID-19. Первоначально Украина должна была получить бесплатную вакцину в объеме 8 млн доз во втором-третьем квартале следующего года. Сейчас первую партию ожидают в конце первого квартала.

Минздрав планирует в течение года вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев. Это предполагает утвержденный министерством план вакцинации.