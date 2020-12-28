В Украине за сутки зафиксировано 4 385 новых случаев ковида, 7 191 пациент выздоровел

Госпитализированы за сутки 1 588 человек.

В Украине за сутки зафиксировано 4 385 новых случаев ковида, 7 191 пациент выздоровел
Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

За сутки в Украине зафиксировано 4 385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 196 детей и 141 медработник.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 1 588 человек. 75 пациентов умерли. 7 191 человек выздоровел. Отмечается, что за минувшие сутки было проведено 15 332 тестирования, в частности, методом ПЦР - 12 225, методом ИФА - 3 107.

За все время пандемии в Украине ковидом заболели 1 030 374 человека. 665 729 человек выздоровели. От осложнений заболевания умерли 17 849 пациентов. Всего было проведено 5 485 214 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.

Статистика в регионах:

  • г. Киев - 108 055 случаев;
  • Винницкая область - 22 008 случаев;
  • Волынская область - 32 537 случаев;
  • Днепропетровская область - 57 196 случаев;
  • Донецкая область - 35 188 случаев;
  • Житомирская область - 38 545 случаев;
  • Закарпатская область - 27 879 случаев;
  • Запорожская область - 52 175 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 42 894 случая;
  • Киевская область - 57 614 случаев;
  • Кировоградская область - 8234 случая;
  • Луганская область - 10 013 случаев;
  • Львовская область - 60 005 случаев;
  • Николаевская область - 29 878 случаев;
  • Одесская область - 69134 случая;
  • Полтавская область - 34 843 случая;
  • Ровенская область - 40 332 случая;
  • Сумская область - 40 129 случаев;
  • Тернопольская область - 33 540 случаев;
  • Харьковская область - 67 991 случай;
  • Херсонская область - 17 193 случая;
  • Хмельницкая область - 38 408 случаев;
  • Черкасская область - 37 856 случаев;
  • Черновицкая область - 39 515 случаев;
  • Черниговская область - 29 212 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 27 декабря во всех странах Евросоюза началась массовая вакцинация от ковида. Украинские власти ведут переговоры с Индией, Великобританией, Францией и многими другими странами, чтобы ускорить поставки вакцины против COVID-19. Первоначально Украина должна была получить бесплатную вакцину в объеме 8 млн доз во втором-третьем квартале следующего года. Сейчас первую партию ожидают в конце первого квартала.

Минздрав планирует в течение года вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев. Это предполагает утвержденный министерством план вакцинации.

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