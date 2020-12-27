В Киеве от коронавируса умер заведующий инфекционной реанимацией

Он провел в реанимации 60 дней.

Заведующий инфекционной реанимацией 5-й больницы Киева Александр Артемов умер от COVID-19. Он боролся с болезнью несколько месяцев.

Об этом в Facebook сообщила инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская.

"Наш неизменный многолетний заведующий инфекционной реанимацией сначала в Александровской больнице, затем - в 9 больнице, последние годы - 5 больница города Киева . Прекрасный врач, прекрасный заведующий, замечательный человек... Ковид, 60 дней только реанимации", - написала Голубовская.

Фото: facebook.com/ogolubovska Александр Артемов

Напомним, 4 ноября ушел из жизни генеральный директор - главный врач КНП "Збаражский центр первичной медико-санитарной помощи" Валерий Домбик. Ему было 58 лет.