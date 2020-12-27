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2020-12-27
В Киеве от коронавируса умер заведующий инфекционной реанимацией
Он провел в реанимации 60 дней.
Заведующий инфекционной реанимацией 5-й больницы Киева Александр Артемов умер от COVID-19. Он боролся с болезнью несколько месяцев.
Об этом в Facebook сообщила инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская.
"Наш неизменный многолетний заведующий инфекционной реанимацией сначала в Александровской больнице, затем - в 9 больнице, последние годы - 5 больница города Киева. Прекрасный врач, прекрасный заведующий, замечательный человек... Ковид, 60 дней только реанимации", - написала Голубовская.
Фото: facebook.com/ogolubovska
Александр Артемов
Напомним, 4 ноября ушел из жизни генеральный директор - главный врач КНП "Збаражский центр первичной медико-санитарной помощи" Валерий Домбик. Ему было 58 лет.