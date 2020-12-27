В Польше началась вакцинация от COVID-19

Сегодня в Центральную клиническую больницу Министерства внутренних дел и администрации в Варшаве доставили 75 флаконов с вакцинами. Это позволит сделать 375 прививок, поскольку одной дозой вакцинируют пять человек.
"Государство гарантирует вакцину, но только мы как общество решаем, защитит ли она нас в общем. Следует помнить, что чем больше людей получат прививки, тем больше шансов прекратить эпидемию", - сказал министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.
Вакцинация в Польше является добровольной и бесплатной.
Напомним, в Венгрии начали вакцинацию от коронавируса 26 декабря - на день раньше, чем во всем Европейском Союзе.