В Польше началась вакцинация от COVID-19

Вакцинация в Польше добровольна и бесплатна.

Алиция Якубовска
Фото: Krzysztof Berenda
Алиция Якубовска

С сегодняшнего дня, 27 декабря, в Польше проходит вакцинация от COVID-19. Первые прививки получили сотрудники Центральной клинической больницы Министерства внутренних дел и администрации в Варшаве.

Об этом сообщает RMF24.

Процесс вакцинации в рамках Национальной программы иммунизации начался в 8:31 утра. Первой вакцину получила главная медсестра больницы Алиция Якубовска.

Pierwsze szczepienie za nami! pic.twitter.com/apjN1SOFHN

— Krzysztof Berenda (@k_berenda) December 27, 2020

Сегодня в Центральную клиническую больницу Министерства внутренних дел и администрации в Варшаве доставили 75 флаконов с вакцинами. Это позволит сделать 375 прививок, поскольку одной дозой вакцинируют пять человек.

"Государство гарантирует вакцину, но только мы как общество решаем, защитит ли она нас в общем. Следует помнить, что чем больше людей получат прививки, тем больше шансов прекратить эпидемию", - сказал министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

Вакцинация в Польше является добровольной и бесплатной.

Напомним, в Венгрии начали вакцинацию от коронавируса 26 декабря - на день раньше, чем во всем Европейском Союзе.

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