В Нидерландах бушует шторм "Белла", объявлен желтый уровень опасности

Из-за сильного ветра по всей стране затруднено движение общественного транспорта, на улицах много поваленных деревьев и разбитых машин.

Фото: ukrinform.ua

В Нидерландах объявили желтый уровень опасности из-за шторма “Белла”.

Об этом пишет “Укринформ” со ссылкой на своего корреспондента.

Из-за сильного ветра по всей стране затруднено движение общественного транспорта, на улицах много поваленных деревьев, разбитых машин.

Также из-за сильного ветра и дождя трудно передвигаться автомобилем. Некоторые дороги и развязки закрыты. Поэтому всех жителей призывают без надобности не садиться за руль.

Фото: ukrinform.ua

Такая погода также привела к проблемам в аэропорту "Схипхол", что возле Амстердама. Несколько самолетов смогли приземлиться только после нескольких попыток.

"Белла" - это второй шторм на северо-западе Европы, который бушует с 1 сентября 2020 года, и пришел с Британских островов. Первый, "Эйден", нанес ущерб в Великобритании и Ирландии в конце октября, но до Нидерландов не дошел.

Напомним, в октябре вследствие шторма "Алекс" во Франции погибло 20 человек. Сила ветра достигала 180 км в час, в течение дня выпала четырехмесячная норма осадков.

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