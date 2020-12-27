За сутки в Украине выявили 6 113 новых случаев ковида, выздоровело 6 621 человек
Умерло 72 человека.
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 6 113 новых случаев коронавирусной болезни.
Об этом информирует телеграм-канал “Коронавирус_инфо”.
В частности, заболели 277 детей и 153 медработника.
Умерло 72 человека, госпитализировано - 1 674 человека и выздоровело 6 621 человек.
За сутки совершено 24 978 тестирований: методом ПЦР - 19 543 и методом ИФА - 5 435.
За все время пандемии в Украине заболело 1 025 989 человек, выписаны - 658 538 человек, летальных случаев - 17 774 и проведено ПЦР-тестов - 5 472 989.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.
Статистика в регионах:
г. Киев - 107 204 (+718)
области:
Винницкая - 21 960 (+102)
Волынская - 32 429 (+129)
Днепропетровск - 56 893 (+537)
Донецкая область - 34 929 (+343)
Житомирская - 38 494 (+275)
Закарпатская - 27 828 (+74)
Запорожская - 51 703 (+453)
Ивано-Франковск - 42 828 (+103)
Киевская - 57 331 (+389)
Кировоградская - 8 225 (+20)
Луганская - 9 982 (+76)
Львовская - 59 798 (+247)
Николаевская - 29 531 (+414)
Одесская - 68 962 (+515)
Полтавская - 34 600 (+259)
Ровенская - 40 295 (100)
Сумская - 40 047 (+199)
Тернопольская - 33 452 (+124)
Харьковская - 67 868 (+213)
Херсонская - 17 067 (+150)
Хмельницкая - 38 378 (45)
Черкасская - 37 617 (+296)
Черновицкая - 39 422 (+129)
Черниговская - 29 146 (+203)
Напомним, 26 декабря в Украине зафиксировано 7 709 новых случаев ковида, выздоровело 5 145 человек. Летальных случаев – 121.