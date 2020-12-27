За сутки в Украине выявили 6 113 новых случаев ковида, выздоровело 6 621 человек

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 6 113 новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом информирует телеграм-канал “Коронавирус_инфо”.

В частности, заболели 277 детей и 153 медработника.

Умерло 72 человека, госпитализировано - 1 674 человека и выздоровело 6 621 человек.

За сутки совершено 24 978 тестирований: методом ПЦР - 19 543 и методом ИФА - 5 435.

За все время пандемии в Украине заболело 1 025 989 человек, выписаны - 658 538 человек, летальных случаев - 17 774 и проведено ПЦР-тестов - 5 472 989.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.

Статистика в регионах:

г. Киев - 107 204 (+718)

области:

Винницкая - 21 960 (+102)

Волынская - 32 429 (+129)

Днепропетровск - 56 893 (+537)

Донецкая область - 34 929 (+343)

Житомирская - 38 494 (+275)

Закарпатская - 27 828 (+74)

Запорожская - 51 703 (+453)

Ивано-Франковск - 42 828 (+103)

Киевская - 57 331 (+389)

Кировоградская - 8 225 (+20)

Луганская - 9 982 (+76)

Львовская - 59 798 (+247)

Николаевская - 29 531 (+414)

Одесская - 68 962 (+515)

Полтавская - 34 600 (+259)

Ровенская - 40 295 (100)

Сумская - 40 047 (+199)

Тернопольская - 33 452 (+124)

Харьковская - 67 868 (+213)

Херсонская - 17 067 (+150)

Хмельницкая - 38 378 (45)

Черкасская - 37 617 (+296)

Черновицкая - 39 422 (+129)

Черниговская - 29 146 (+203)

Напомним, 26 декабря в Украине зафиксировано 7 709 новых случаев ковида, выздоровело 5 145 человек. Летальных случаев – 121.