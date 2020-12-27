На Херсонщине в пожарах погибли два человека

Горели нежилое сооружение и комната в пятиэтажном доме.

На Херсонщине в пожарах погибли два человека
Фото: пресслужба ДСНС

В Херсонской области за минувшие сутки в пожарах погибли два человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В селе Стрелковое по ул. Садовой за пределами жилого сектора сгорела нежилая постройка. Пожарные на месте пожарища обнаружили обгоревшее тело погибшей женщины.

Причина пожара устанавливается.

В пгт Аскания-Нова по ул. Центральной горела комната на первом этаже пятиэтажного дома.

В нежилой комнате горели мусор и диван. На месте происшествия обнаружен погибший мужчина без определенного места жительства.

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

Напомним, в Полтавской области во время пожара в железнодорожном вагоне погибло два человека.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Во Львове от осложнений после ковида умер 53-летний профессор УКУ Игорь СкочилясВо Львове от осложнений после ковида умер 53-летний профессор УКУ Игорь Скочиляс
Во Франции убили трех полицейских, прибывших на вызов о домашнем насилииВо Франции убили трех полицейских, прибывших на вызов о домашнем насилии
В центре Киева пытались захватить здание, ранен полицейскийВ центре Киева пытались захватить здание, ранен полицейский
На Львовщине горела деревянная церковьНа Львовщине горела деревянная церковь
В Берлине столкновение переросло в перестрелку, есть пострадавшиеВ Берлине столкновение переросло в перестрелку, есть пострадавшие
Блок рекламы


Похожие новости
В мире от ковида вылечилось 53 866 164 человекаВ мире от ковида вылечилось 53 866 164 человека
В Турции в результате взрыва кислородного баллона в больнице погибли 9 человекВ Турции в результате взрыва кислородного баллона в больнице погибли 9 человек
В Чаплинке на Херсонщине сгорела новогодняя елкаВ Чаплинке на Херсонщине сгорела новогодняя елка
В Киеве произошел пожар в психоневрологическом диспансере, эвакуировали 51 человекаВ Киеве произошел пожар в психоневрологическом диспансере, эвакуировали 51 человека
Два человека погибли при пожаре в админздании в Святошинском районе КиеваДва человека погибли при пожаре в админздании в Святошинском районе Киева
15-летние девушки во Львове и Ровно погибли при попытке сделать селфи15-летние девушки во Львове и Ровно погибли при попытке сделать селфи
В Киеве за сутки от ковида умерли 23 человекаВ Киеве за сутки от ковида умерли 23 человека
За сутки в Украине обнаружили 12 811 новых случаев ковида, умерли 243 человекаЗа сутки в Украине обнаружили 12 811 новых случаев ковида, умерли 243 человека
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 23 человекаЗа сутки в Киеве от COVID-19 умерли 23 человека
Трем киевским полицейским сообщено о подозрении в похищении человекаТрем киевским полицейским сообщено о подозрении в похищении человека
Последние новости
Подгружаем последние новости