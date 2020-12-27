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2020-12-27
На Херсонщине в пожарах погибли два человека
Горели нежилое сооружение и комната в пятиэтажном доме.
Фото: пресслужба ДСНС
В Херсонской области за минувшие сутки в пожарах погибли два человека.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
В селе Стрелковое по ул. Садовой за пределами жилого сектора сгорела нежилая постройка. Пожарные на месте пожарища обнаружили обгоревшее тело погибшей женщины.
Причина пожара устанавливается.
В пгт Аскания-Нова по ул. Центральной горела комната на первом этаже пятиэтажного дома.
В нежилой комнате горели мусор и диван. На месте происшествия обнаружен погибший мужчина без определенного места жительства.
Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.
Напомним, в Полтавской области во время пожара в железнодорожном вагоне погибло два человека.