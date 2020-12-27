На Херсонщине в пожарах погибли два человека

Горели нежилое сооружение и комната в пятиэтажном доме.

В Херсонской области за минувшие сутки в пожарах погибли два человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В селе Стрелковое по ул. Садовой за пределами жилого сектора сгорела нежилая постройка. Пожарные на месте пожарища обнаружили обгоревшее тело погибшей женщины.

Причина пожара устанавливается.

В пгт Аскания-Нова по ул. Центральной горела комната на первом этаже пятиэтажного дома.

В нежилой комнате горели мусор и диван. На месте происшествия обнаружен погибший мужчина без определенного места жительства.

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

Напомним, в Полтавской области во время пожара в железнодорожном вагоне погибло два человека.