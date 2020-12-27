В Одесской области из-за новогодней гирлянды сгорел дом
Погибших и пострадавших нет.
В селе Молодежное Овидиопольского района Одесской области из-за новогодней гирлянды сгорел жилой дом.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
По прибытии на место вызова спасатели обнаружили возгорание одноэтажного жилого дома открытым пламенем по всей площади.
В результате пожара уничтожено здание на площади 100 м2.
Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки новогодней гирлянды, ущерб устанавливается.
Спасены рядом расположенные хозяйственные постройки на сумму 100 тыс. грн.
Погибших и пострадавших нет.
Пожар тушили 9 спасателей.
Напомним, в поселке Чаплинка Херсонской области сгорела новогодняя елка в центре города. Возгорание произошло в результате замыкания электроконтактной новогодней гирлянды.