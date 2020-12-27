В Одесской области из-за новогодней гирлянды сгорел дом

Погибших и пострадавших нет.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

В селе Молодежное Овидиопольского района Одесской области из-за новогодней гирлянды сгорел жилой дом.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По прибытии на место вызова спасатели обнаружили возгорание одноэтажного жилого дома открытым пламенем по всей площади.

В результате пожара уничтожено здание на площади 100 м2.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки новогодней гирлянды, ущерб устанавливается.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Спасены рядом расположенные хозяйственные постройки на сумму 100 тыс. грн.

Погибших и пострадавших нет.

Пожар тушили 9 спасателей.

Напомним, в поселке Чаплинка Херсонской области сгорела новогодняя елка в центре города. Возгорание произошло в результате замыкания электроконтактной новогодней гирлянды.