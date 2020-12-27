В Ивано-Франковске вспыхнул пожар в помещении храма, есть пострадавший

На месте пожара получил термические ожоги 57-летний мужчина.

Фото: ГСЧС

В городе Ивано-Франковск по улице Черновола возник пожар помещения комнаты в пристроенном здании к Храму Преображения Господня Украинской Православной Церкви.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

В результате пожара огнем было повреждено помещение комнаты, мебель и вещи, которые находились внутри, на площади 10 м кв.

Из-за сильного задымления работало звено газодымозащитной службы.

Оперативники спасли здание храма.

На месте пожара получил термические ожоги 57-летний мужчина, которого госпитализировали.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электрообогревателя. К ликвидации пожара привлекли 16 спасателей.

Напомним, в селе Грицеволя на Львовщине сгорела деревянная церковь, на пожаре пострадал 17-летний парень.

В октябре 2020 года в Ивано-Франковской области горела деревянная церковь XIX века.

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