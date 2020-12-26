В Берлине столкновение переросло в перестрелку, есть пострадавшие
Четыре человека доставлены в больницу.
В ночь на субботу, 26 декабря, в берлинском районе Кройцберг в результате столкновения произошла перестрелка.
Об этом пишет "Немецкая волна".
В результате происшествия пострадали несколько человек. Четыре человека доставлены в больницу.
Причины спора, приведшего к перестрелке, остаются неизвестными.
В полиции рассказали, что инцидент произошел возле офиса Социал-демократической партии Германии (СДПГ), впрочем правоохранители исключили политический мотив, но ситуация все еще остается очень неясной. Неизвестные нападавшие быстро скрылись с места происшествия.
В Кройцберге дежурят вооруженные полицейские, они разыскивают тех, кто мог произвести стрельбу. Они уже обыскали одну из ближайших станций метро, над этим районом был замечен полицейский вертолет.
Напомним, в ноябре в Киеве мужчина из огнестрельного оружия трижды выстрелил в полицейского. Стрельбу открыл пассажир авто, которое было остановлено правоохранителями как подозрительное.