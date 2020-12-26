За сутки в Украине зафиксировано 7 709 новых случаев ковида, выздоровели 5 145 человек

Летальных случаев - 121.

По состоянию на 26 декабря в Украине зафиксировано 7 709 новых случаев коронавирусной болезни, в частности, заболели 366 детей и 198 медработников. Летальных случаев - 121.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Госпитализированы - 2 888 человек, выписаны - 5 145 человек и проведено 31 482 тестирования.

За все время пандемии в Украине заболели 1 019 876 человек, выписаны - 651 917 человек, летальных случаев - 17 702 и проведены 453 446 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.

Статистика в регионах:

  • г. Киев - 106 486 (+408)

области:

  • Винницкая - 21858 (+160)
  • Волынская - 32300 (+151)
  • Днепропетровск - 56356 (+676)
  • Донецк - 34586 (+361)
  • Житомирская - 38 219 (+371)
  • Закарпатская - 27 754 (+104)
  • Запорожская - 51250 (+445)
  • Ивано-Франковск - 42725 (+114)
  • Киевская - 56942 (+568)
  • Кировоградская - 8205 (+56)
  • Луганская - 9906 (+181)
  • Львовская - 59551 (+676)
  • Николаевская - 29117 (+312)
  • Одесская - 68 447 (+513)
  • Полтавская - 34341 (+344)
  • Ровенская - 40195 (+216)
  • Сумская - 39848 (+358)
  • Тернопольская - 33328 (+153)
  • Харьковская - 67655 (+238)
  • Херсонская - 16917 (+238)
  • Хмельницкая - 38333 (+329)
  • Черкасская - 37 321 (+374)
  • Черновицкая - 39 293 (+150)
  • Черниговская - 28 943 (+213)

Напомним, 24 декабря в Украине обнаружили 11 035 новых заболевших ковидом, выздоровели более 15 тысяч.

По данным аналитиков Киевской школы экономики, количество новых выявленных случаев COVID-19 стабилизировалось еще в середине ноября. Пика в конце ноября и спада в декабре - не было.

Но Украина до сих пор остается в пятерке стран с наиболее критической ситуацией по COVID-19. Пик заболеваемости COVID-19 в Украине с 14 тыс. новых выявленных случаев за сутки фиксировался в конце ноября, согласно статистике Министерства здравоохранения.

В то же время данные по заболеваемости Национальной службы здоровья Украины показывают, что падение, которое якобы началось с 28 ноября, на самом деле не происходило. С середины ноября суточные показатели новых случаев COVID-19 находятся на плато - на уровне около 12 тысяч в день.

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