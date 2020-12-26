На Львовщине горела деревянная церковь

На пожаре пострадал 17-летний парень.

Фото: пресс-служба ГСЧС

В селе Грицеволя на Львовщине произошел пожар в деревянной церкви, крытой жестью.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"25 декабря в 21:08 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в с. Грицеволя на ул. Шевченко, 22 Радеховского района в деревянной церкви, крытой железом, размером 14 ? 10 м, высотой 15 м", - говорится в сообщении.

Огнем уничтожено деревянное здание, пожарным удалось спасти колокольню.

В результате пожара получил ожоги шеи, лица и рук парень 2003 года рождения, который от госпитализации отказался.

Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы.

К ликвидации пожара привлекли 34 спасателей.

Напомним, в октябре 2020 года в Ивано-Франковской области горела деревянная церковь XIX века.

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