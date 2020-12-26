В Киеве за сутки коронавирусом заболели 1 377 человек

23 больных умерли, в больницы столицы госпитализировали 69 пациентов.

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 1 377 инфицированных коронавирусом. 23 больных умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Заболели: 796 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, 530 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет и 29 девочек от 2 до 17 лет и 22 мальчика от 10 месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 36 медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 275, в Днепровском - 212 и в Деснянском районе - 200 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 69 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки - 833 человека.

Подтвержденных случаев заболевания в столице на сегодняшний день уже 105 040. Всего за период пандемии в столице 1 802 летальных случая от коронавируса.

Всего коронавирус преодолел 35 761 житель Киева.

Напомним, 25 декабря в Украине зафиксировано 7 709 новых случаев ковида, выздоровели 5 145 человек. Летальных случаев - 121.

По данным аналитиков Киевской школы экономики, количество новых выявленных случаев COVID-19 стабилизировалась еще в середине ноября. Пика в конце ноября и спада в декабре - не было.

Но Украина до сих пор остается в пятерке стран с наиболее критической ситуацией по COVID-19. Пик заболеваемости COVID-19 в Украине с 14 тысячами новых выявленных случаев за сутки фиксировался в конце ноября, согласно статистике Министерства здравоохранения.

В то же время данные заболеваемости Национальной службы здоровья Украины показывают, что падение, которое якобы началось с 28 ноября, на самом деле не происходило. С середины ноября суточные показатели новых случаев COVID-19 находятся на плато - на уровне около 12 тысяч в день.

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