В Украине провели девятую за год операцию по пересадке сердца – трансплантация прошла во Львове

Сердце пациента останавливалось за год шесть раз после перенесенной пневмонии.

В Украине провели девятую за год операцию по пересадке сердца. Во Львовской клинической больнице медицинской помощи трансплантировали сердце мужчине, у которого оно останавливалось шесть раз в год.

Пациентом является 30-летний житель Мукачево. Его сердце было в критическом состоянии после перенесенной пневмонии. Об этом сообщил главный врач Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Олег Самчук.

"Донором стала 42-летняя львовянка. После того, как ее мозг умер, мама, муж и сын согласились на донорство, чтобы сердце родного человека продолжало биться", - отметил он.

Операцию провел завотделением кардиохирургии и трансплантации сердца Центра сердца и сосудов Роман Домашич вместе с завотделением трансплантации сердца Института сердца МЗ Украины Гаврилом Ковтуном.

Мэр Львова Андрей Садовый добавил в Facebook, что это уже четвертая трансплантация во Львове. Для мужчины операция была полностью бесплатной.

Напомним, что в декабре 2019 года в Украине впервые за 15 лет провели трансплантацию сердца. Операцию в Ковельской районной больнице Волынской области провела бригада врачей Института сердца МЗ во главе с Борисом Тодуровим.

Пациента с выраженной дилатационной кардиомиопатией привезли из Киева, поскольку невозможно было доставить донорское сердце в столицу.

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