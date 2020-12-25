В соборе Нотр-Дам впервые после пожара состоялся хоровой рождественский концерт

Фото: Cath?drale NotreDame

В парижском соборе Нотр-Дам впервые после пожара состоялся праздничный концерт хора по случаю Рождества.

Хористы надели строительные каски из-за того, что собор до сих пор восстанавливается после разрушительного пожара, пишет CNN. Гостей на концерте не было, само выступление было записано 19 декабря и транслировалось в Сочельник по французскому телевидению.

Хористы исполняли классические произведения композиторов Моцарта и Шуберта и традиционные песни новогодних праздников Jingle Bells.

"Это было очень трогательно. Это было впервые, когда мы все вернулись в собор Парижской Богоматери со времени пожара, поэтому это был момент, полный эмоций", - сказал виолончелист Готье Капукон, описывая концерт.

Рождественские мессы в соборе до сих пор не проводятся. Их впервые за 200 лет отменили в 2019-м.

Напомним, что 15 апреля 2019 года в результате пожара в соборе Парижской Богоматери обвалились шпиль и часть кровли. После этого французские власти объявили о сборе средств для восстановления собора. Средства на реконструкцию собора предложили несколько французских миллиардеров, в первые сутки было задекларировано более 600 млн евро на восстановление храма.

По состоянию на конец июня пострадавший от пожара собор Парижской Богоматери так и не получил ни копейки от французских меценатов-миллиардеров. Представительство собора считает, что миллиардеры не хотят отправлять деньги, пока не утвердят финальный план реконструкции.

Собор Парижской Богоматери расположен в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Ежегодно собор посещали 14 млн человек. Кроме того, собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего в одноименном романе Виктора Гюго