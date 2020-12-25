В Киеве произошел взрыв возле ресторана

Неизвестный оставил пакет на лестнице возле заведения.

В Киеве произошел взрыв возле ресторана
вул. Автозаводська

В Оболонском районе Киева примерно в четыре часа утра на входе в ресторан на ул. Автозаводской произошел взрыв.

На камерах видеонаблюдения зафиксирован мужчину, который за несколько минут до взрыва подошел к заведению и поставил у ступенек пакет, после чего ушел, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Пострадавших нет, однако повреждены окна и фасад данного заведения. Сейчас специалисты профильных служб устанавливают происхождение предмета, который взорвался", - добавили правоохранители.

Название заведения в полиции не раскрывают.

Следственным отделом Оболонского управления столичной полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет. Злоумышленника разыскивают.

Напомним, что в Киеве в ночь на 24 декабря неизвестные подорвали терминал самообслуживания в отделении ПриватБанка на улице Градинской.

Неизвестный взломал дверь банковского отделения, бросил в коридор предмет, который взорвался. Затем злоумышленник скрылся. В результате происшествия никто не пострадал, однако взрывом повреждены входные двери отделения, платежный терминал и припаркованная неподалеку машина.

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