Ушел из жизни музыкальный журналист Александр Евтушенко

Прощание состоится в 11:00 в субботу, 26 декабря, на Байковом кладбище.

Ушел из жизни музыкальный журналист Александр Евтушенко
Фото: facebook.com/OlexandrEvtushenko

В Киеве умер украинский музыкальный журналист, музыкальный критик и продюсер Александр Евтушенко. Ему было 63 года. В течение нескольких последних лет он болел энцефалопатией.

"23 декабря вечером у Саши оторвался тромб и попал в легкие. Реанимация не спасла. Накануне утром он рассказал, что ему приснился Василий Слипак и снайпер, который его застрелил", - сообщила его жена Елена на странице Евтушенко в фейсбуке.

Прощание состоится в 11:00 в субботу, 26 декабря, на Байковом кладбище (крематорий).

Александр Евтушенко был музыкальным журналистом, продюсером, теле- и радиоведущим.

Редактировал первые украинские музыкальные периодические издания "Рок-око", "Аудіотолока", "Галас".Также сотрудничал с журналами "День", "Зеркало недели", радиостанциями "Киев" и "Свобода". Был пресс-атташе и продюсером музыкальных фестивалей.

Совместно с аудиокомпанией "Атлантик" начал большую аудиосерию "Українська колекція. Рок-легенди України" - это более 20 дисков с записями Тараса Петриненко, групп "Кому Вниз", "Брати Гадюкіни", "Плач Єремії", "Пікардійська терція" и так далее.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Во Львове от осложнений после ковида умер 53-летний профессор УКУ Игорь СкочилясВо Львове от осложнений после ковида умер 53-летний профессор УКУ Игорь Скочиляс
В центре Киева пытались захватить здание, ранен полицейскийВ центре Киева пытались захватить здание, ранен полицейский
Оркестр ВВС США исполнил "Щедрик"
В Киеве зажгли огни на главной елке, загорелась гирлянда (обновлено)
В украинских больницах COVID-койки заполнены в среднем на 40%, - МОЗВ украинских больницах COVID-койки заполнены в среднем на 40%, - МОЗ
Блок рекламы


Похожие новости
Прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который напал на журналистку во время прямого эфира в КиевеПрокуратура сообщила о подозрении мужчине, который напал на журналистку во время прямого эфира в Киеве
У метро "Выдубичи" в Киеве на журналистку в прямом эфире напал неизвестныйУ метро "Выдубичи" в Киеве на журналистку в прямом эфире напал неизвестный
В Киеве ковид унес жизни еще 20 человекВ Киеве ковид унес жизни еще 20 человек
Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизниМихаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни
На Киевщине группа цыган лишила жизни одесситку с целью завладеть средствами от продажи квартиры (фото, видео)На Киевщине группа цыган лишила жизни одесситку с целью завладеть средствами от продажи квартиры (фото, видео)
Сильное землетрясение унесло жизни 19 человек в Турции и ГрецииСильное землетрясение унесло жизни 19 человек в Турции и Греции
Умер выдающийся языковед и преподаватель Александр ПономаривУмер выдающийся языковед и преподаватель Александр Пономарив
Ушел из жизни американский гитарист Эдди Ван ХаленУшел из жизни американский гитарист Эдди Ван Хален
Полиция задержала мужчину, угрожавшего журналистам ножом в центре КиеваПолиция задержала мужчину, угрожавшего журналистам ножом в центре Киева
Сегодня в возрасте 101 года ушел из жизни выдающийся украинский ученый Борис ПатонСегодня в возрасте 101 года ушел из жизни выдающийся украинский ученый Борис Патон
Последние новости
Подгружаем последние новости