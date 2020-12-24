Ушел из жизни музыкальный журналист Александр Евтушенко

Прощание состоится в 11:00 в субботу, 26 декабря, на Байковом кладбище.

В Киеве умер украинский музыкальный журналист, музыкальный критик и продюсер Александр Евтушенко. Ему было 63 года. В течение нескольких последних лет он болел энцефалопатией.

"23 декабря вечером у Саши оторвался тромб и попал в легкие. Реанимация не спасла. Накануне утром он рассказал, что ему приснился Василий Слипак и снайпер, который его застрелил", - сообщила его жена Елена на странице Евтушенко в фейсбуке.

Прощание состоится в 11:00 в субботу, 26 декабря, на Байковом кладбище (крематорий).

Александр Евтушенко был музыкальным журналистом, продюсером, теле- и радиоведущим.

Редактировал первые украинские музыкальные периодические издания "Рок-око", "Аудіотолока", "Галас".Также сотрудничал с журналами "День", "Зеркало недели", радиостанциями " Киев " и "Свобода". Был пресс-атташе и продюсером музыкальных фестивалей.

Совместно с аудиокомпанией "Атлантик" начал большую аудиосерию "Українська колекція. Рок-легенди України" - это более 20 дисков с записями Тараса Петриненко, групп "Кому Вниз", "Брати Гадюкіни", "Плач Єремії", "Пікардійська терція" и так далее.