В Украине зафиксировали более 1 миллиона случаев ковида
За сутки обнаружили 11 490 случаев заболевания, 15 775 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 11 490 новых случаев коронавируса COVID-19. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Госпитализированы за сутки - 2 721 человек. 223 пациента умерли. 15 775 человек выздоровели. За сутки было проведено 66 358 тестирований, в частности методом ПЦР - 42 132, методом ИФА - 24 226.
За все время пандемии в Украине заболели 1 001 132 человека, 631 435 - выздоровели. От осложнений заболевания умерли 17 395 пациентов.
Всего было проведено 5 390 952 ПЦР-тестирования.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.
Статистика в регионах:
- г. Киев - 105 040 случаев;
- Винницкая область - 21 490 случаев;
- Волынская область - 31 917 случаев;
- Днепропетровская область - 55174 случая;
- Донецкая область - 33 738 случаев;
- Житомирская область - 37 468 случаев;
- Закарпатская область - 27 543 случая;
- Запорожская область - 50 115 случаев;
- Ивано-Франковская область - 42 482 случая;
- Киевская область - 55 497 случаев;
- Кировоградская область - 8090 случаев;
- Луганская область - 9443 случая;
- Львовская область - 58 372 случая;
- Николаевская область - 28 351 случай;
- Одесская область - 66 971 случай;
- Полтавская область - 33 509 случаев;
- Ровенская область - 39 634 случая;
- Сумская область - 38 923 случая;
- Тернопольская область - 32 972 случая;
- Харьковская область - 66 788 случаев;
- Херсонская область - 16 408 случаев;
- Хмельницкая область - 37 600 случаев;
- Черкасская область - 36 418 случаев;
- Черновицкая область - 38 914 случаев;
- Черниговская область - 28 275 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 22 декабря оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Сейчас план предусматривает четыре этапа вакцинации. Минздрав планирует вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев.
С 19 декабря и до 28 февраля в Украине действуют новые правила карантина.