В Украине зафиксировали более 1 миллиона случаев ковида

За сутки обнаружили 11 490 случаев заболевания, 15 775 пациентов выздоровели.

В Украине зафиксировали более 1 миллиона случаев ковида
Фото: terminovo.te.ua

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 11 490 новых случаев коронавируса COVID-19. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки - 2 721 человек. 223 пациента умерли. 15 775 человек выздоровели. За сутки было проведено 66 358 тестирований, в частности методом ПЦР - 42 132, методом ИФА - 24 226.

За все время пандемии в Украине заболели 1 001 132 человека, 631 435 - выздоровели. От осложнений заболевания умерли 17 395 пациентов.

Всего было проведено 5 390 952 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.

Статистика в регионах:

  • г. Киев - 105 040 случаев;
  • Винницкая область - 21 490 случаев;
  • Волынская область - 31 917 случаев;
  • Днепропетровская область - 55174 случая;
  • Донецкая область - 33 738 случаев;
  • Житомирская область - 37 468 случаев;
  • Закарпатская область - 27 543 случая;
  • Запорожская область - 50 115 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 42 482 случая;
  • Киевская область - 55 497 случаев;
  • Кировоградская область - 8090 случаев;
  • Луганская область - 9443 случая;
  • Львовская область - 58 372 случая;
  • Николаевская область - 28 351 случай;
  • Одесская область - 66 971 случай;
  • Полтавская область - 33 509 случаев;
  • Ровенская область - 39 634 случая;
  • Сумская область - 38 923 случая;
  • Тернопольская область - 32 972 случая;
  • Харьковская область - 66 788 случаев;
  • Херсонская область - 16 408 случаев;
  • Хмельницкая область - 37 600 случаев;
  • Черкасская область - 36 418 случаев;
  • Черновицкая область - 38 914 случаев;
  • Черниговская область - 28 275 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 22 декабря оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Сейчас план предусматривает четыре этапа вакцинации. Минздрав планирует вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев.

С 19 декабря и до 28 февраля в Украине действуют новые правила карантина.

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