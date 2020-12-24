В Тернополе задержали автоугонщиков, которые пытали мужчину и вымогали у него $ 800 тысяч

В Тернополе задержали похитителей авто, которые пытали мужчину и вымогали у него 800 тысяч долларов. Им инкриминируют сразу три статьи Уголовного кодекса: незаконное лишение свободы, вымогательство и незаконное завладение транспортным средством.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По словам заместителя начальника отдела расследования особо тяжких преступлений СУ ГУНП в Тернопольской области Виталия Гатанюка, в течение ночи группа неизвестных лиц удерживала и пытала уроженца области. Мужчина живет в Киеве , занимается бизнесом, связанным с криптовалютой. В Тернополь вместе с женой он приехал к родственнику на день рождения.

На выезде из города около 19:00 группа неизвестных тремя авто заблокировала ему дорогу. Злоумышленники вытащили мужчину из салона и силой затолкали в багажник иномарки, надев на руки наручники. Жену посадили в другой автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Похитили злоумышленники и автомобиль марки Toyota Camry.

О преступлении и своем местонахождении сообщил сам пострадавший уже под утро после ночи пыток. Похитители не нашли у него второй телефон. По словам потерпевшего, неизвестные пытали его и угрожали убийством, если он не заплатит им 800 тысяч долларов.

Фото: mvs.gov.ua

Правоохранителям удалось задержать двух из семи подозреваемых - соорганизатора и исполнителя. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 630 и 500 тысяч гривен соответственно. Еще одного угонщика задержали через полторы суток. Самостоятельно пришел и сдался в полицию и организатор. По нему в суде находится уголовное производство за сбыт наркотиков в составе организованной преступной группы.

Место нахождения еще трех подозреваемых устанавливается. Известно, что один из группы уже успел пересечь границу.

Жену потерпевшего удерживали в одном из отелей Тернополя. К ней физическую силу не применяли.

Похищенное авто работники полиции нашли в нескольких километрах от места преступления.

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, в ноябре в Киеве два брата похитили криптовалютчика и отпустили его за $ 50 тыс.

В декабре в городе Ирпень Киевской области задержали организованную вооруженную группу, которая занималась разбойными нападениями. Четверо жителей Ирпеня и ранее судимый уроженец Херсонщины создали организованную группу - банду и 30 ноября этого года совершили разбойное нападение на семью бывшего бизнесмена в Киевской области.

Они пытали его семью и забрали все деньги и украшения.