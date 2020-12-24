В Киеве на Троещине взорвали банковский терминал, но не смогли забрать деньги

В Киеве в ночь на 24 декабря неизвестные взорвали терминал самообслуживания в отделении ПриватБанка на улице Градынской.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В 3:25 неизвестный выломал дверь банковского отделения, бросил в коридор предмет, который взорвался. Потом злоумышленник сбежал. В результате происшествия никто не пострадал, однако взрывом повреждены входные двери отделения, платежный терминал и припаркованная неподалеку машина.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет. В рамках досудебного расследования правоохранители выясняют все обстоятельства и причины совершенного и проводят разыскные мероприятия с целью установления и задержания лица, причастного к этому уголовному преступлению.

Напомним, в октябре на Сумщине задержали двух человек, причастных к серии нападений на банкоматы. Эти лица подозреваются в том, что в течение 2020 года они взрывали банкоматы в разных областях Украины и похищали кассеты с деньгами.

Правоохранители установили, что задержанные причастны к совершению по меньшей мере пяти аналогичных преступлений на территории Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.