Доктор Комаровский прокомментировал информацию о новом штамме коронавируса

Украинский врач и телеведущий доктор Комаровский высказал свое профессиональное мнение о напугавшем в последнее время людей во всем мире новом штамме коронавируса. Евгений Олегович полагает, что кому-то просто выгодно держать население в «истеричном состоянии».

Информация о появлении в мире, в частности, в Великобритании и ЮАР новых мутаций COVID-19, настолько активно нагнетается во всех масс-медиа, что у многих людей началась паника. Стремясь успокоить своих сограждан, Евгений Комаровский высказал свое мнение по поводу появления новых разновидностей коронавируса.

Доктор Комаровский отметил, что нет никаких доказательств того, что новые мутации агрессивнее или опаснее тех, с которыми человечеству уже довелось столкнуться в течение 2020 года.

«Создается впечатление, что кто-то там наверху, причем не знаю, как высоко, заинтересован, чтобы мы все находились постоянно в истерическом состоянии», – поделился своими мыслями по поводу новых видов COVID-19 доктор Комаровский.

На самом деле, в украинском обществе в последнее время страх и напряжение, связанные с пандемией коронавируса, пошли на спад. МОЗ фиксирует все меньше новых случаев заражения COVID-19. Помимо этого, появилась надежда на появление вакцины, что тоже дарит людям надежду на завершение всего этого ковид-кошмара.

«Но кто-то там сверху явно не хочет, чтобы мы успокоились. Нужен новый повод для истерики», – подчеркнул Евгений Комаровский.

Продолжая свою речь, медик вел размышления о новой мутации коронавируса и отметил, что подобных мутаций с начала года уже было предостаточно. Однако не каждая мутация говорит об изменении вируса.

Доктор Комаровский пояснил, что вакцина разрабатывается против коронавируса и его возможных мутационных исходящих, производители это подтвердили.

Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, почему больные коронавирусом выбрасываются из окон и нападают на врачей. Неужели вирус разрушает мозг?