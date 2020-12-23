За сутки в Украине от ковида выздоровели на 5 тысяч больше человек, чем заболели

За прошедшие сутки в Украине провели 41 219 тестирований методом ПЦР и обнаружили 10 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 537 детей и 422 медработника.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2 979 человек, зафиксировано 275 летальных случаев и 15372 пациента выздоровели.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 989 642 человека, выздоровели 615 660 пациентов, 17 172 человека с коронавирусом умерли.

Вчера Минздрав презентовал план вакцинации украинцев от коронавируса, который предусматривает четыре этапа вакцинации. Согласно ему, первыми будут вакцинировать людей из групп риска в январе-апреле 2021 года.