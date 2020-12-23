Во Франции убили трех полицейских, прибывших на вызов о домашнем насилии
Мужчина открыл огонь по правоохранителям, которые пытались спасти женщину.
Во Франции трое полицейских были застрелены, еще один ранен во время приезда на вызов по домашнему насилию.
Инцидент произошел в Пюи-де-Дом в центральной части Франции в ночь на среду, пишет DW.
Правоохранителей вызвали из-за женщины, которая скрывалась на крыше дома от своего агрессивного мужа. Полицейские пытались подойти к дому, где находилась женщина, но мужчина начал по ним стрелять.
После этого он поджег дом и снова открыл огонь по полиции.
Погибшими являются 45-летний Кирилл Морель, 37-летний Реми Дюпи, 21-летний Арно Мавел. Пострадавшая от домашнего насилия женщина в результате была спасена благодаря семи офицерам элитного тактического подразделения полиции.
Мужчину, который застрелил правоохранителей, разыскивают.
Напомним, что в этом месяце во Франции состоялось несколько протестов из-за закона "о глобальной безопасности", который усиливает защиту полиции. Митингующие выступают против статьи закона, которая запрещает снимать полицейских при исполнении ими служебных обязанностей.
Протесты усилились после появления в соцсетях кадров жесткого разгона мигрантов на площади Республики 23 ноября и видеозаписи с избиением музыкального продюсера Мишеля Зеклера на пороге его студии в Париже.