Во Франции убили трех полицейских, прибывших на вызов о домашнем насилии

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Во Франции трое полицейских были застрелены, еще один ранен во время приезда на вызов по домашнему насилию.

Инцидент произошел в Пюи-де-Дом в центральной части Франции в ночь на среду, пишет DW.

Правоохранителей вызвали из-за женщины, которая скрывалась на крыше дома от своего агрессивного мужа. Полицейские пытались подойти к дому, где находилась женщина, но мужчина начал по ним стрелять.

После этого он поджег дом и снова открыл огонь по полиции.

Погибшими являются 45-летний Кирилл Морель, 37-летний Реми Дюпи, 21-летний Арно Мавел. Пострадавшая от домашнего насилия женщина в результате была спасена благодаря семи офицерам элитного тактического подразделения полиции.

Мужчину, который застрелил правоохранителей, разыскивают.

Напомним, что в этом месяце во Франции состоялось несколько протестов из-за закона "о глобальной безопасности", который усиливает защиту полиции. Митингующие выступают против статьи закона, которая запрещает снимать полицейских при исполнении ими служебных обязанностей.

Протесты усилились после появления в соцсетях кадров жесткого разгона мигрантов на площади Республики 23 ноября и видеозаписи с избиением музыкального продюсера Мишеля Зеклера на пороге его студии в Париже.