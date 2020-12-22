На Львовщине неизвестные повредили археологический памятник национального значения

В Звенигоре Львовской области неизвестные повредили археологический памятник национального значения.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Львовской области.

"21 декабря около 12.00 в Пустомытовский отдел полиции обратилась 62-летняя жительница Львова, сотрудница «Института украиноведения им. И. Крипякевича НАН Украины», которая сообщила, что в селе Звенигород Пустомытовского района неизвестные лица повредили археологический памятник национального значения" , - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что злоумышленники разрушили часть археологического раскопа в урочище «Замок» на территории памятника археологии национального значения «Городище летописного города Звенигород». Полицейские обнаружили многочисленные разрушения в профилях на разной высоте, а также выдолбленные неизвестными ямы, которые нарушили целостность культурных отложений.

Таким образом злоумышленники разрушили деревянные конструкции княжеской усадьбы конца ХІ - начала XIII веков. Также они проводили незаконные археологические исследования с помощью металлоискателя.

По факту преступления правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 298 (Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия; уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Сейчас продолжается досудебное расследование.