Антарктида перестала быть единственным континентом без коронавируса
26 чилийских военных и 10 человек из персонала эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили.
В Антарктиде на чилийской исследовательской станции у 36 человек обнаружили коронавирус.
Об этом сообщает АВС.
По данным СМИ, 26 чилийских военных и 10 человек из персонала эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили. Люди чувствуют себя хорошо и находятся на самоизоляции.
У трех членов экипажа корабля, прибывшего на помощь базе, также обнаружили коронавирус.
O'Higgins - одна из 13 чилийских баз в Антарктике. Она расположена недалеко от самой северной точки Антарктического полуострова.
Как сообщает АВС, к ней трудно добраться даже по антарктическими меркам.
До этого случая Антарктида была единственным континентом, где не было зафиксировано ни одного инфицированного коронавирусом.
Напомним, в марте украинская экспедиция не смогла добраться до Антарктиды из-за коронавируса и вернулась в Киев. Весь состав экспедиции прошел обсервацию.