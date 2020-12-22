Антарктида перестала быть единственным континентом без коронавируса

26 чилийских военных и 10 человек из персонала эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили.

В Антарктиде на чилийской исследовательской станции у 36 человек обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает АВС.

По данным СМИ , 26 чилийских военных и 10 человек из персонала эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили. Люди чувствуют себя хорошо и находятся на самоизоляции.

У трех членов экипажа корабля, прибывшего на помощь базе, также обнаружили коронавирус.

O'Higgins - одна из 13 чилийских баз в Антарктике. Она расположена недалеко от самой северной точки Антарктического полуострова.

Как сообщает АВС, к ней трудно добраться даже по антарктическими меркам.

До этого случая Антарктида была единственным континентом, где не было зафиксировано ни одного инфицированного коронавирусом.