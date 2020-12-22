За сутки в Украине обнаружили 8 513 новых случаев ковида, 14 020 пациентов выздоровели

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8 513 новых случаев коронавируса COVID-19. В частности, заболели 415 детей и 368 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы были 1318 человек. 232 пациента умерли. Выздоровели - 14 020 человек. За прошедшие сутки было проведено 46 696 тестирований, в частности, методом ПЦР - 26 341, методом ИФА - 20 355.

За все время пандемии в Украине заболели 979 506 человек, выздоровели - 600 288. От осложнений заболевания умерли 16 897 пациентов. Всего было проведено 5 307 601 ПЦР-тестирование.

Наибольшее количество подтвержденных случаев ковида за сутки зарегистрировано в г. Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.

Статистика в регионах:

г. Киев - 102 282 случая;

- 102 282 случая; Винницкая область - 21 145 случаев;

Волынская область - 31 138 случаев;

Днепропетровская область - 54 147 случаев;

Донецкая область - 32 760 случаев;

Житомирская область - 36 810 случаев;

Закарпатская область - 27 303 случая;

Запорожская область - 48 454 случая;

Ивано-Франковская область - 42 090 случаев;

Киевская область - 54022 случая;

Кировоградская область - 7861 случай;

Луганская область - 8994 случая;

Львовская область - 57 401 случай;

Николаевская область - 27 479 случаев;

Одесская область - 65503 случая;

Полтавская область - 32 506 случаев;

Ровенская область - 38 920 случаев;

Сумская область - 38 321 случай;

Тернопольская область - 32 579 случаев;

Харьковская область - 65 652 случая;

Херсонская область - 15 973 случая;

Хмельницкая область - 36 840 случаев;

Черкасская область - 35 413 случаев;

Черновицкая область - 38 555 случаев;

Черниговская область - 27 358 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине уже несколько дней подряд фиксируют уменьшение количества новых инфицированных COVID-19.

9 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил о стабилизации заболеваемости COVID-19. При этом министр заверил, что улучшение статистики не связано с уменьшением количества тестирований. Степанов отметил, что наблюдается уменьшение количества госпитализированных в сутки, что является "одним из основных показателей нагрузки на медицинскую систему".

Однако специалисты Киевской школы экономики отметили, что уменьшение суточного количества новых случаев коронавирусной болезни за неделю 30 ноября - 6 декабря еще не свидетельствует о стабилизации заболевания. Они считают, что улучшение статистики заболеваемости связано с уменьшением ПЦР-тестов.

После этого Минздрав изменил подходы к тестированию и распорядился тестировать всех пациентов с признаками ОРВИ, а не только с признаками коронавируса.

18 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вышла на "плато" заболеваемости коронавирусом, когда количество новых заболеваний каждый следующий день остается примерно одинаковым.