Григорий Чапкис госпитализирован с воспалением легких

Григорий Чапкис был госпитализирован в больницу, где 90-летнему артисту диагностировали двустороннее воспаление легких. Хореографу даже пришлось дважды сдать анализ на коронавирус.

Григорий Чапкис четвертый день изолирован в больнице с двусторонним воспалением легких

Украинский хореограф Григорий Чапкис в возрасте 90 лет находится в зоне риска, а потому он сделал все, чтобы точно знать, не заразился ли он коронавирусом.

«Мне стало плохо... я начал задыхаться... Думал, что это коронавирус. Когда получил результаты, решил перепроверить и заказал одной фирме», - рассказал бывший судья телешоу «Танці з зірками».

Григорий Чапкис четвертый день изолирован в больнице с двусторонним воспалением легких

По словам Григория Чапкиса, в частной фирме подтвердили, что вируса у него нет.

В результате хореографу диагностировали двустороннее воспаление легких и изолировали в палате в ортопедическом отделении «правительственной больницы».

Григорий Чапкис четвертый день изолирован в больнице с двусторонним воспалением легких

«…мне выходить нельзя... никого не пускают», - отметил Григорий Чапкис.

Напомним, ранее стало известно, что 90-летний танцор Григорий Чапкис сексом занимается чаще, чем ест хлеб. Это и не удивительно, ведь артист в сентябре 2020 года женился на женщине на 51 год моложе. Этот брак стал для хореографа уже четвертым.


Анастасия Березовская, Тудей

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