Дания превратила национальный стадион в крупнейший центр тестирования на коронавирус

Результат можно будет узнать за 15 минут.

Дания превратила национальный стадион в Копенгагене в крупнейший в стране центр тестирования на коронавирус.

Об этом сообщает DR.

Тестировать граждан на стадионе начали 21 декабря. Центр за один час может принять 1200 посетителей для сдачи экспресс-теста, а при необходимости - до 3000. Результат можно будет узнать через 15 минут.

Напомним, Дания введет строгую изоляцию на Рождество и Новый год, чтобы ограничить распространение COVID-19. Власти Дании ожидают, что ближайшие месяцы будут самыми тяжелыми с начала пандемии.

Торговые центры закроются в четверг, а другие магазины, за исключением супермаркетов и продуктовых магазинов, закроются 25 декабря. Учеников, продолжающих обучение в школах, отправят домой с понедельника.

На прошлой неделе в стране с 5,8 млн населения ежедневные показатели прироста больных коронавирус впервые пересекли отметку в 4000 случаев.