Кличко о заболеваемости ковидом в Киеве: "Расслабляться еще рано"

За сутки подтвердили 673 случая заболевания.

Кличко о заболеваемости ковидом в Киеве: "Расслабляться еще рано"
Фото: Київська міськрада

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 673 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Киеве за минувшие сутки обнаружили 673 больных коронавирусом. Это немножко меньше, чем в прошлые дни, но расслабляться еще не время. 10 человек умерли", - сказал Кличко во время брифинга.

В частности, в столице уже 101 123 случая коронавируса.

Заболели:

  • 402 женщины в возрасте от 20 до 86 лет
  • 247 мужчин в возрасте от 20 до 90 лет
  • 12 девочек от 2 до 16 лет и 12 мальчиков от 2 месяцев до 16 лет.

За прошедшие сутки от коронавируса в Киеве умерли 10 человек. Всего за период пандемии в столице зафиксировали 1 723 летальных случая от COVID-19.

Выздоровели за сутки 564 человека. Всего коронавирус преодолели 32 739 жителей столицы.

"Не уменьшается существенно количество больных, нуждающихся в госпитализации, и пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 1 996 больных коронавирусом. Из них 19 детей. 1 061 пациент - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1 319 человек. Под аппаратами ИВЛ - 28 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - свыше 48%", - добавил Кличко.

Фото: пресс-служба КГГА

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что уже третью неделю подряд в Украине фиксируют уменьшение количества новых инфицированных COVID-19.

Однако специалисты Киевской школы экономики отметили, что уменьшение суточного количества новых случаев коронавирусной болезни за неделю 30 ноября - 6 декабря еще не свидетельствует о стабилизации заболевания. Они считают, что улучшение статистики заболеваемости связано с уменьшением ПЦР-тестов.

Несколько дней назад премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вышла на "плато" заболеваемости коронавирусом, когда количество новых заболеваний каждый следующий день остается примерно одинаковым.

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