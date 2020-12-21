У украинцев будет три длинных уикенда на зимние праздники

Больше всего выходных - на Рождество.

У украинцев будет три длинных уикенда на зимние праздники
Фото: facebook/КИЕВ ФОТО

Три длинных уикенда по 3-4 дня будет у украинцев в течение новогодне-рождественских праздников.

Так, в пятницу, 25 декабря христиане западного обряда празднуют Рождество Христово. Украинцы будут отдыхать три дня подряд (25-27 декабря), поскольку 25 декабря - государственный выходной.

Поскольку новый год наступит в ночь на пятницу, 1-3 января 2021 года также будут выходными.

7 января Рождество Христово в Украине будут праздновать христиане восточного обряда. Этот государственный праздник приходится на четверг. Правительство перенесло рабочий день с пятницы, 8 января 2021 года, на субботу, 16 января 2021 года. Таким образом, в Украине будет четыре выходных подряд - с 7 по 10 января включительно.

Кроме того, с 8 по 24 января включительно на всей территории Украины будут действовать усиленные карантинные ограничения в рамках противодействия распространению COVID-19.

Напомним, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что празднование Рождества Христова в один день 25 декабря в Украине возможно после того, как для такого решения "созреют" Церковь и верующие.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Во Львове от осложнений после ковида умер 53-летний профессор УКУ Игорь СкочилясВо Львове от осложнений после ковида умер 53-летний профессор УКУ Игорь Скочиляс
Оркестр ВВС США исполнил "Щедрик"
На границе с Россией задержали 71-летнюю женщину с двумя бутылками наркотиковНа границе с Россией задержали 71-летнюю женщину с двумя бутылками наркотиков
В украинских больницах COVID-койки заполнены в среднем на 40%, - МОЗВ украинских больницах COVID-койки заполнены в среднем на 40%, - МОЗ
На Хмельнитчине мужчина, к которому вызвали "скорую", открыл стрельбуНа Хмельнитчине мужчина, к которому вызвали "скорую", открыл стрельбу
Блок рекламы


Похожие новости
Какие страны открыли зимний отдых для украинцевКакие страны открыли зимний отдых для украинцев
Двое украинцев и белорус собирали рога диких животных в Чернобыльской зонеДвое украинцев и белорус собирали рога диких животных в Чернобыльской зоне
Премию за худшее описание секса в литературе в 2020 году не будет вручать, потому что "и так слишком плохого"Премию за худшее описание секса в литературе в 2020 году не будет вручать, потому что "и так слишком плохого"
Ввиду первых заморозков украинцев просят быть осторожными на водоемахВвиду первых заморозков украинцев просят быть осторожными на водоемах
Полиция может ограничить вход на Софийскую площадь на новогодние праздники, - КрищенкоПолиция может ограничить вход на Софийскую площадь на новогодние праздники, - Крищенко
С 10 декабря на Киевщине будет запрещен вылов раковС 10 декабря на Киевщине будет запрещен вылов раков
ВОЗ: если 95% людей будут носить маски, необходимости в локдаунах не будетВОЗ: если 95% людей будут носить маски, необходимости в локдаунах не будет
За минувшие сутки ковид подтвердили у 7959 украинцевЗа минувшие сутки ковид подтвердили у 7959 украинцев
За минувшие сутки коронавирусом заразились 7 тысяч украинцевЗа минувшие сутки коронавирусом заразились 7 тысяч украинцев
Около 75% украинцев выбрали семейных врачей, - НСЗУОколо 75% украинцев выбрали семейных врачей, - НСЗУ
Последние новости
Подгружаем последние новости