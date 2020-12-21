У украинцев будет три длинных уикенда на зимние праздники

Больше всего выходных - на Рождество.

Три длинных уикенда по 3-4 дня будет у украинцев в течение новогодне-рождественских праздников.

Так, в пятницу, 25 декабря христиане западного обряда празднуют Рождество Христово. Украинцы будут отдыхать три дня подряд (25-27 декабря), поскольку 25 декабря - государственный выходной.

Поскольку новый год наступит в ночь на пятницу, 1-3 января 2021 года также будут выходными.

7 января Рождество Христово в Украине будут праздновать христиане восточного обряда. Этот государственный праздник приходится на четверг. Правительство перенесло рабочий день с пятницы, 8 января 2021 года, на субботу, 16 января 2021 года. Таким образом, в Украине будет четыре выходных подряд - с 7 по 10 января включительно.

Кроме того, с 8 по 24 января включительно на всей территории Украины будут действовать усиленные карантинные ограничения в рамках противодействия распространению COVID-19.

Напомним, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что празднование Рождества Христова в один день 25 декабря в Украине возможно после того, как для такого решения "созреют" Церковь и верующие.