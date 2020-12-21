В ВСУ за сутки зафиксировали 21 случай коронавируса

Всего в армии COVID-19 болеет 2 919 человек.

В ВСУ за сутки зафиксировали 21 случай коронавируса
Фото: ukrinform.com

В Вооруженных Силах Украины за прошедшие сутки зафиксировали 21 случай коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Командования медицинских Сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 8 человек", - говорится в сообщении.

Всего в армии COVID-19 болеет 2 919 человек.

Всего за время пандемии выздоровели - 10 033 человека, летальных случаев - 36.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 332 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 106 человек.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что уже третью неделю подряд в Украине фиксируют уменьшение количества новых инфицированных COVID-19.

Однако специалисты Киевской школы экономики отметили, что уменьшение суточного количества новых случаев коронавирусной болезни за неделю 30 ноября - 6 декабря еще не свидетельствует о стабилизации заболевания. Они считают, что улучшение статистики заболеваемости связано с уменьшением ПЦР-тестов.

Несколько дней назад премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вышла на "плато" заболеваемости коронавирусом, когда количество новых заболеваний каждый следующий день остается примерно одинаковым.

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