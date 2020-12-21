Какие страны открыли зимний отдых для украинцев

Актуальными туристическими направлениями остаются Египет, Доминикана и Мальдивы. Кроме того, хитом этого года стала Танзания. Однако список стран, доступных для украинских туристов, расширяется. Украинцев готовы принимать Оман, Таиланд, Абу-Даби и Шри-Ланка, сообщает The Page.

Фото: finance.bigmir.net

Оман

Недавно границы для украинцев открыл Оман. Провести в стране позволят только 10 дней, однако ПЦР-тестирование на коронавирус можно пройти по прибытии в страну.

Также необходимо иметь медицинскую страховку, которая покрывает расходы на лечение covid-19.

Абу-Даби

Открылась для украинцев и столица ОАЭ Абу-Даби. Произошло это после того, как Украина попала в «зеленую» зону стран.

Для посещения Абу-Даби обязательно нужен ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 96 часов до вылета. Также придется пройти повторное тестирование в аэропорту ОАЭ .

Таиланд

В то же время открыл границы для украинцев и Таиланд. Правительство вернуло безвизовый режим - отныне граждане Украины смогут оставаться в стране до 30 дней.

Однако для посещения Таиланда туристам нужно получить специальное свидетельство, забронировать сертифицированный отель и авиабилеты с обратным вылетом. Кроме того, необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позже чем за 72 часа до пересечения границы, и пройти 14-дневный карантин по прибытии свой счет.

Кроме того, нужно сделать сертификат Fit-to-Fly (медицинское свидетельство о годности к полетам) и страховой полис, который будет покрывать расходы на лечение и госпитализацию в случае заболевания covid-19.

Шри-Ланка

Власти Шри-Ланки планирует открыть границы для иностранных туристов, в том числе украинских, с 26 декабря.

Для путешествия придется заранее оформить онлайн-визу на сайте миграционной службы Шри-Ланки. Стоимость визы - $35, виза для детей до 12 лет бесплатная. В стране можно находиться не менее 14 дней, возможно оформление виз и для длительного пребывания - до шести месяцев.

Также придется показать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия. Дополнительное тестирование на коронавирус придется пройти по прибытии и после поселения в отель. Стоимость теста - $45.

Минимальный срок проживания в одном отеле - 7 суток, в случае изменения отеля тестирование придется пройти повторно.

Кратко

По состоянию на 1 декабря 2020 года украинцы могут посетить 73 страны, по данным Министерства иностранных дел. В страны Европейского Союза можно поехать только при наличии документов, дающих право на проживание на территории определенного государства.