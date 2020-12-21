В Украине за сутки 6,5 тыс. человек заболели ковидом, 5,1 тыс. - выздоровели

Госпитализированы 1 766 человек, зафиксировано 80 связанных с ковидом смертей.

За прошедшие сутки в Украине проведено 22 149 тестирований методом ПЦР и выявлено 6 545 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 292 ребенка и 236 медработников.

В то же время выздоровели от ковида 5 106 украинцев.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 766 человек, зафиксировано 80 связанных с ковидом смертей.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 970 993 человека, выздоровели - 586 268. Умерли от COVID-19 16 665 украинцев.

В Министерстве здравоохранения сообщали, что COVID-койки в украинских больницах заполнены в среднем на 40%.