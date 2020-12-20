В Днепре с балкона квартиры сняли более 500 летучих мышей

Их передали в Харьковский центр реабилитации летучих мышей.

В Днепре с балкона квартиры сняли более 500 летучих мышей
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

В воскресенье, 20 декабря, в Днепре сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям вытащили с балкона квартиры в одной из многоэтажек города более 500 летучих мышей.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Жители дома на улице Коробова сообщили, что под обшивкой балкона слышны звуки. Спасатели демонтировали утеплительную обшивку балкона и обнаружили под ней стаю летучих мышей.

"Отловив более 500 крылатых, чрезвычайники поместили их в картонные коробки с отверстиями, чтобы те имели возможность дышать. После чего спасатели передали их волонтеру из центра реабилитации рукокрылых Feldman Ecopark в городе Харьков", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Напомним, ранее в Запорожье спасли 400 летучих мышей, которые устроились на зимовку на балконе квартиры. Их также передали в Харьковский центр реабилитации летучих мышей.

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