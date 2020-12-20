Во Львове от осложнений после ковида умер 53-летний профессор УКУ Игорь Скочиляс

Он проработал в университете около 30 лет.

Во Львове от осложнений после ковида умер 53-летний профессор УКУ Игорь Скочиляс
Ігор Скочиляс
Фото: zaxid.net

Во Львове от осложнений после коронавируса умер 53-летний профессор Украинского католического университета, известный украинский историк, краевед Игорь Скочиляс.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на ректора УКУ Богдана Праха.

Игорь Скочиляс заболел коронавирусом и длительное время находился в больнице.

Отмечается, что он не имел никаких хронических болезней.

Соболезнования в связи со смертью историка выразил мэр Львова Андрей Садовый.

Игорь Скочиляс родился в 1967 году на Тернопольщине. Он был соучредителем краеведческого общества "Источник" (г. Борщев), соредактором научно-краеведческого сборника "Летопись Борщевщины". В начале 90-х годов был членом редколлегии научного сборника "Украина в прошлом"; головой исторической и членом Археографической комиссии НОШ, членом Украинского геральдического общества.

Был старшим научным сотрудником Львовского отделения Института украинской археографии и источниковедения НАН Украины, с начала 2000-х преподавал на кафедре церковной истории УКУ, впоследствии был деканом Гуманитарного факультета УКУ. Автор более 200 статей, исследований по истории Тернопольщины, истории церкви в Украине.

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