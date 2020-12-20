В мире от ковида вылечилось 53 866 164 человека

От ковида в целом умерло 1 694 292 человека.

По состоянию на 17:02 20 декабря в мире зарегистрировано 76 745 329 случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные портала worldometers.info.

От ковида в целом умерло 1 694 292 человека, а излечилось 53 866 164 человека.

За последние сутки зафиксировано 3 137 летальных случаев, коронавирусом заболели еще 139 506 человек.

Сейчас ковидом болеют 21 184 873 человека, 106 337 (0,5%) из них - в тяжелом состоянии.

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Больше всего случаев COVID-19 обнаружили в США : 18 083 695. Там от болезни умерло уже 323 423 человека.

В Индии число случаев коронавируса превысило 10 млн, а в Бразилии - 7 млн.

Украина находится на 17-м месте в мире и 8-м в Европе с 964 448 больными ковидом. Перед ней - Перу с 995 899 больными.

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Напомним, МОЗ распорядилось тестировать на ковид всех людей с симптомами ОРВИ из-за уменьшения количества тестов. Также министерство решило, что тестировать на коронавирус смогут семейные врачи.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что украинцев будут также тестировать на антиген.

19 декабря в Украине было зафиксировано 8 325 новых случаев коронавируса, 116 человек умерли.