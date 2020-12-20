В мире от ковида вылечилось 53 866 164 человека
От ковида в целом умерло 1 694 292 человека.
По состоянию на 17:02 20 декабря в мире зарегистрировано 76 745 329 случаев коронавируса.
Об этом свидетельствуют данные портала worldometers.info.
От ковида в целом умерло 1 694 292 человека, а излечилось 53 866 164 человека.
За последние сутки зафиксировано 3 137 летальных случаев, коронавирусом заболели еще 139 506 человек.
Сейчас ковидом болеют 21 184 873 человека, 106 337 (0,5%) из них - в тяжелом состоянии.
Больше всего случаев COVID-19 обнаружили в США: 18 083 695. Там от болезни умерло уже 323 423 человека.
В Индии число случаев коронавируса превысило 10 млн, а в Бразилии - 7 млн.
Украина находится на 17-м месте в мире и 8-м в Европе с 964 448 больными ковидом. Перед ней - Перу с 995 899 больными.
Напомним, МОЗ распорядилось тестировать на ковид всех людей с симптомами ОРВИ из-за уменьшения количества тестов. Также министерство решило, что тестировать на коронавирус смогут семейные врачи.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что украинцев будут также тестировать на антиген.
19 декабря в Украине было зафиксировано 8 325 новых случаев коронавируса, 116 человек умерли.