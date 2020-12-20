В украинских больницах COVID-койки заполнены в среднем на 40%, - МОЗ

Наиболее загружены больницы в Николаевской (64,5%) и Одесской областях (50,8%).

В украинских больницах COVID-койки заполнены в среднем на 40%, - МОЗ
Фото: misto.vn.ua

В Украине средняя заполненность мест в больницах для пациентов с коронавирусом - 40%.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В украинских больницах COVID-койки заполнены более, чем на 50% только в двух областях, а в среднем по стране занято 40% таких коек.

Наиболее загружены больницы в Николаевской (64,5%) и Одесской областях (50,8%). В Киеве - 48%.

По состоянию на 19 декабря в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составляет 396,9 человек на 100 тыс. при норме в 40.

Хуже всего ситуация в Киеве (696,2), Черкасской (667,5) и Запорожской (635,8) областях.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявлено 8 325 новых случаев коронавируса, зафиксировано 116 летальных случаев.

19 декабря в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения.

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