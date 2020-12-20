В Украине за сутки от коронавируса умерло 116 человек

В Украине за минувшие сутки выявлено 8 325 новых случаев коронавируса, зафиксировано 116 летальных случаев.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В частности, заболели 443 ребенка и 306 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы 3 037 человек.

Выздоровели - 6 626 человек; в сутки произведено 39 941 тестирований, в частности методом ПЦР - 32 234, методом ИФА - 7 707.

За все время пандемии в Украине заболело 964 448 человек, выписаны - 581 162 человека, летальных случаев - 16 585 и проведено 5 280 954 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области (814), в г. Киеве (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях.

Статистика в регионах:

г. Киев - 100 450 (+756)

области:

Винницкая - 20 956 (+175)

Волынская - 30 457 (260)

Днепропетровск - 52 557 (+489)

Донецк - 32 255 (+326)

Житомирская - 36 401 (+340)

Закарпатская - 27 098 (+95)

Запорожская - 47 219 (+675)

Ивано-Франковск - 41 938 (+140)

Киевская - 53 007 (+592)

Кировоградская - 7 785 (+78)

Луганская - 8 759 (+119)

Львовская - 56 763 (+321)

Николаевская - 26 631 (+371)

Одесская - 63 938 (+814)

Полтавская - 31 577 (+144)

Ровенская - 38 536 (+221)

Сумская - 37 994 (+382)

Тернопольская - 32 392 (+157)

Харьковская - 65 312 (+520)

Херсонская - 15 653 (+204)

Хмельницкая - 36 755 (+395)

Черкасская - 34 731 (+280)

Черновицкая - 38 152 (+203)

Черниговская - 27 132 (+268)

Напомним, 18 декабря в Украине было зафиксировано 11 742 новых случая коронавирусной болезни, умерло 213 человек.

19 декабря в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения.