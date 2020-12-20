В Украине за сутки от коронавируса умерло 116 человек
18 декабря было зафиксировано 213 летальных случаев, вызванных ковидом.
В Украине за минувшие сутки выявлено 8 325 новых случаев коронавируса, зафиксировано 116 летальных случаев.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
В частности, заболели 443 ребенка и 306 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы 3 037 человек.
Выздоровели - 6 626 человек; в сутки произведено 39 941 тестирований, в частности методом ПЦР - 32 234, методом ИФА - 7 707.
За все время пандемии в Украине заболело 964 448 человек, выписаны - 581 162 человека, летальных случаев - 16 585 и проведено 5 280 954 ПЦР-тестирования.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области (814), в г. Киеве (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях.
Статистика в регионах:
г. Киев - 100 450 (+756)
области:
Винницкая - 20 956 (+175)
Волынская - 30 457 (260)
Днепропетровск - 52 557 (+489)
Донецк - 32 255 (+326)
Житомирская - 36 401 (+340)
Закарпатская - 27 098 (+95)
Запорожская - 47 219 (+675)
Ивано-Франковск - 41 938 (+140)
Киевская - 53 007 (+592)
Кировоградская - 7 785 (+78)
Луганская - 8 759 (+119)
Львовская - 56 763 (+321)
Николаевская - 26 631 (+371)
Одесская - 63 938 (+814)
Полтавская - 31 577 (+144)
Ровенская - 38 536 (+221)
Сумская - 37 994 (+382)
Тернопольская - 32 392 (+157)
Харьковская - 65 312 (+520)
Херсонская - 15 653 (+204)
Хмельницкая - 36 755 (+395)
Черкасская - 34 731 (+280)
Черновицкая - 38 152 (+203)
Черниговская - 27 132 (+268)
Напомним, 18 декабря в Украине было зафиксировано 11 742 новых случая коронавирусной болезни, умерло 213 человек.
19 декабря в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения.