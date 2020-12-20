В Вооруженных Силах Украины зафиксировали 36-ю смерть от ковида

В Вооруженных Силах Украины зафиксировали 36-ю смерть от коронавирусной болезни. Военный умер в Днепре.

Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

"Работник ВС Украины находился на лечении в городской клинической больнице г. Днепра с 27.11.2020 года. ПЦР тест от 28.11.2020 года положительный. На фоне тяжелых сопутствующих заболеваний 19.12.2020 года состояние критически ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - говорится в сообщении.

По состоянию на 20 декабря в Вооруженных Силах Украины ковидом болеет 2 939 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 66 новых случаев.

Всего за время пандемии выздоровели 9 992 человека. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 449 человек.

Напомним, 18 декабря в Вооруженных силах Украины было зарегистрировано 165 новых случаев коронавируса.